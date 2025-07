Wsj | Trump valuta l’invio di un nuovo sistema di difesa Patriot in Ucraina

Donald Trump potrebbe rivoluzionare il supporto militare all'Ucraina valutando l'invio di un nuovo sistema di difesa Patriot, segnando un'importante svolta rispetto alle precedenti decisioni dell'amministrazione Biden. Questa mossa aprirebbe un capitolo inedito nelle forniture di armi, influenzando gli equilibri geopolitici e la strategia di difesa europea. La Casa Bianca ha già richiesto al Pentagono di esplorare tutte le opzioni possibili, lasciando presagire un cambiamento imminente nel panorama internazionale.

Donald Trump starebbe valutando l'invio di un nuovo sistema di difesa aerea Patriot in Ucraina. La decisione, riferita da due funzionari al Wall Street Journal, segnerebbe la prima volta che il presidente autorizza l'invio di nuove armi a Kyiv. Finora, infatti, le forniture provenivano dalle autorizzazioni decise sotto l'amministrazione Biden. «La Casa Bianca ha chiesto al Pentagono di illustrare le opzioni», ha rivelato una fonte al Wsj, aggiungendo che si sta anche considerando un coordinamento con altri paesi alleati per inviare ulteriori Patriot.

