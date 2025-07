Pinguini Tattici Nucleari premiati per la canzone dedicata a Giulia Tramontano

I Pinguini Tattici Nucleari sono stati onorati con un prestigioso premio nazionale per la loro toccante canzone dedicata a Giulia Tramontano. Una composizione che, in musica e parole, racconta il dolore e la speranza di una madre e di un bambino che il destino ha strappato troppo presto. A due anni da quel tragico giorno, questa vittoria rende omaggio a Giulia, Thiago e alle storie silenziose di molte vittime.

I Pinguini Tattici Nucleari hanno ricevuto un prestigioso premio nazionale per la canzone dedicata a Giulia Tramontano Un omicidio che ha sconvolto il Paese, quello di Giulia Tramontano, la giovane incinta uccisa nel maggio 2023 a Senago. Ma a due anni da quel tragico giorno, la memoria di Giulia e del piccolo Thiago, che portava . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Pinguini Tattici Nucleari premiati per la canzone dedicata a Giulia Tramontano

In questa notizia si parla di: giulia - tramontano - pinguini - tattici

Giulia Tramontano, la sorella Chiara rivela: “Non ci parlavamo da un mese” - In un commovente tributo, Chiara Tramontano, sorella di Giulia, racconta la loro storia segnate da incomprensioni e dolore.

È stato consegnato il Premio Artis Suavitas 2025 ai Pinguini Tattici Nucleari, autori del brano “Migliore”, dedicato a Giulia Tramontano, vittima di femminicidio a Senago e a Thiago, il bimbo che portava in gre Vai su X

- Migliore brano dei Pinguini Tattici Nucleari dedicato a Giulia Tramontano, vince il Premio Artis Suavitas. ? - Ad un tratto il bambino guardò Sua madre negli occhi, a metà del percorso Chiese: dove si arriva da qui? Lei disse: non so, ma spero in un post Vai su Facebook

Ai Pinguini Tattici Nucleari il premio Artis Suavitas 2025 per la canzone 'Migliore', dedicata a Giulia Tramontano; Pinguini Tattici Nucleari premiati per “Migliore”, la canzone dedicata a Giulia Tramontano; Giulia e Thiago vivono in una canzone: premiati i Pinguini Tattici Nucleari con “Migliore”.

Pinguini Tattici Nucleari premiati per “Migliore”, la canzone dedicata a Giulia Tramontano - I Pinguini Tattici Nucleari hanno ricevuto il premio Artis Suavitas 2025 per “Migliore”, il brano che hanno voluto dedicare a Giulia Tramontano e al ... Da affaritaliani.it

I Pinguini Tattici Nucleari premiati per la canzone dedicata a Giulia Tramontano - I Pinguini Tattici Nucleari sono stati premiati per il brano "Migliore", dedicato a Giulia Tramontano e al piccolo Thiago che portava in grembo. Scrive msn.com