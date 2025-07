Terranuova mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione in località Castiglion Ubertini Monticello e Acqua Borra

Arezzo, 9 luglio 2025 – Publiacqua informa i cittadini del Comune di Terranuova Bracciolini che, «causa sospensione dell’energia elettrica da parte di Enel ai nostri impianti, dalle ore 09.15 di venerdì 11 luglio si verificheranno mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione in località Castiglion Ubertini, Monticello e Acqua Borra ». La situazione tornerà a normalizzarsi alla fine dell’intervento Enel e quindi nel pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo lavoro potrà creare loro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terranuova, mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione in località Castiglion Ubertini, Monticello e Acqua Borra

