fine vita slitta il disegno di legge

Il dibattito sul fine vita si arena nuovamente, mentre il disegno di legge previsto per il 17 luglio al Senato viene rinviato. La Commissione Affari costituzionali ha accolto la richiesta del Partito Democratico di approfondimenti e audizioni, evidenziando le profonde divisioni all’interno della maggioranza. Un tema delicato che richiede attenzione e confronto, ma quanto tempo sarà necessario prima di trovare un equilibrio?

