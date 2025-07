Ft da accordo con Trump dazi all' Ue più alti rispetto a Gb

L’accordo commerciale con il presidente Donald Trump potrebbe aprire una nuova fase di tensioni tra l’UE e gli Stati Uniti, lasciando l’Europa con dazi più elevati rispetto alla Gran Bretagna. Secondo il Financial Times, Bruxelles si appresta a firmare un’intesa temporanea che fissa le tariffe al 10%, ma i negoziati continueranno. Resta da capire come questa scelta influenzerà il panorama economico globale e le future alleanze commerciali.

L'accordo sul commercio con il presidente americano Donald Trump lascerà l' Unione europea con dazi più elevati rispetto a quelli concordati dagli Stati Uniti con la Gran Bretagna. Lo riporta il Financial Times, secondo cui Bruxelles è pronta a siglare "un'intesa quadro temporanea" che fissi le "tariffe reciproche" al 10%, mentre i colloqui sul corposo dossier sono destinati a proseguire. L'Ue, per altro verso osserva il quotidiano della City, "non si aspetta di ottenere lo stesso accesso al mercato americano dell'acciaio, delle automobili e di altri prodotti britannici soggetti a dazi settoriali".