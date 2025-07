Castelnuovo Magra braccialetto elettronico al tifoso interista che getta nella spazzatura la sciarpa del Napoli

In un clima acceso e appassionato, un tifoso interista di Castelnuovo Magra è stato sottoposto al braccialetto elettronico dopo aver gettato nella spazzatura la sciarpa del Napoli. La vicenda, nata tra minacce e atti persecutori, si accende sul campo delle rivalità calcistiche tra le due squadre. La lite, scoppiata dopo la conquista dello scudetto, mette in luce come le passioni sportive possano sfociare in episodi giudiziari, facendo riflettere sull’importanza del rispetto reciproco nel calcio.

L'uomo è accusato di minacce e atti persecutori nei confronti di un amico supporter della squadra campana. La lite è scoppiata dopo la vittoria dello scudetto Il caso giudiziario nasce per questioni di fede calcistica: l'indagato è tifoso dell’Inter, la parte offesa del Napoli. Squadre che si. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Castelnuovo Magra, braccialetto elettronico al tifoso interista che getta nella spazzatura la sciarpa del Napoli

