Lucchese - Il giorno più lungo Domani l’apertura delle buste

Ci siamo. Domani, alle ore 14, scade il termine per partecipare al bando promosso dal Comune di Lucca in merito all'acquisizione della Lucchese. E soltanto dopo sapremo con certezza, al di là delle ipotesi, quali saranno i soggetti che avranno manifestato il loro interesse a far ripartire il calcio rossonero dall' Eccellenza. Al momento nessuno sa quanti hanno risposto per una ragione molto semplice: il bando scade domani. Altre sono, invece, le cose certe: come quella che il "vincitore" del bando, a giudizio della commissione costituita ad hoc dal Comune, dovrà versare alla "Figc" 150mila euro a fondo perduto per l'iscrizione in sovrannumero al campionato (termine ultimo per l' iscrizione mercoledì 23 luglio) che scatterà domenica 14 settembre (che a Lucca coincide con la festa di Santa Croce), con il girone di andata che si concluderà prima di Natale, con le 15 giornate canoniche, anche se, a questo punto, diventeranno 17, nel caso di inserimento (praticamente certo) della Lucchese, con due turni infrasettimanali.