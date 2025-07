Sinner sta coperto ma è pronto per Shelton

Jannik Sinner sembra essere coperto e pronto per affrontare Shelton, ma le ultime notizie generano dubbi sulle sue reali condizioni fisiche. La giornata di ieri ha portato segnali contrastanti sul suo stato di salute, accendendo l’attenzione di tifosi e appassionati. Con Wimbledon in palio e una semifinale storica a portata di mano, tutti si chiedono: in che forma scenderà in campo il talento italiano? La verità , ancora da scoprire, potrebbe fare la differenza.

di Massimo Selleri Come sta realmente Jannik Sinner? La giornata di ieri ha lanciato messaggi discordandi sullo stato di salute del numero uno al mondo e ora soprattutto chi fa il tifo per lui si chiede in quali condizioni scenderà in campo contro lo statunitense Ben Shelton. In palio c’è il passaggio del turno alla semifinale di Wimbledon, un traguardo che il ventitreenne nato a San Candido non ha mai raggiunto. Il riassunto delle puntate precedenti dice che lunedì sera l’altoatesino si infortuna al gomito sinistro nel primo game dell’incontro contro Gigrov Dimitrov tanto da dover assumere degli antidolorifici durante la partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sinner sta coperto ma è pronto per Shelton

