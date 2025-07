Guasto alla linea dell’alta velocità treni in ritardo e disagi oggi a Firenze

I treni dell’Alta Velocità tra Firenze e Roma vivono oggi un vero e proprio stop forzato, con ritardi e disagi che colpiscono migliaia di viaggiatori. Un guasto tecnico nei pressi di Orvieto ha causato una sospensione temporanea della circolazione, lasciando molti a bordo in attesa di risposte rapide e soluzioni efficaci. La situazione si sta rapidamente evolvendo: scopriamo come si sta cercando di ripristinare la normalità.

Firenze, 9 luglio 2025 – Ancora problemi e disagi per chi viaggia in treno. A causa di un inconveniente tecnico che si è verificato lungo la linea nei pressi di Orvieto alle prime luci dell’alba, i treni dell’Alta Velocità – come riporta il sito di Trenitalia – possono subire ritardi. La circolazione risulta quindi fortemente rallentata lungo la linea Firenze-Roma, una delle più colpite da problematiche di questo tipo. I tecnici si sono messi al lavoro intorno alle 7 per riportare la situazione alla normalità, ma anche oggi 9 luglio non mancano i disagi. I treni possono subire ritardi fino a 40 minuti, come riportato anche dal tabellone delle partenze e degli arrivi della stazione di Firenze Santa Maria Novella: in pratica tutti i convogli in partenza e in arrivo da Roma hanno accumulato diversi minuti di ritardo. 🔗 Leggi su Lanazione.it