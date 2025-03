Liberoquotidiano.it - Rai 3, il successo di "Re Start": ecco il segreto per cui vince ogni mattina

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Re) La politica nazionale e internazionale si sta arroventando e questo sembra favorire gli ascolti di Annalisa Bruchi e del suo Re. Già da alcune puntate lo share del talk mattutino di Rai 3 è quasi stabilmente sul 5%, con picchi del 6% raggiunti il 18 febbraio, del 5.4% il 26 febbraio, il 5.2% il 14 marzo e questo martedì col 5.7% di share e 245mila spettatori e punte sopra il 6%. Una puntata aperta con le aspettative della telefonata tra Trump e Putin ma focalizzata poi sui dazi Usa e le preoccupazioni delle imprese del nostro Made in Italy, in primis i produttori della mozzarella di bufala. Una narrazione super partes incentrata sugli interessi dei cittadini e delle nostre produzioni a fronte di possibili conseguenze negative causate dagli sviluppi internazionali, che ha un buon impatto anche sul pubblico femminile, vicino al 5% di share medio, con i laureati oltre il 7%, le grandi città over 250mila abitanti al 5.