Calhanoglu Tuttosport | ‘Con alcuni compagni non ci sono problemi con altri sì’

Hakan Calhanoglu si prepara a rientrare in casa Inter, pronto a riunire il gruppo e riprendere il suo ruolo. Tuttavia, secondo Tuttosport, la strada verso la piena integrazione non sarà priva di ostacoli: alcuni compagni lo accoglieranno con facilità , altri richiederanno tempo e dialogo. Prima del 26, l’ex regista turco tornerà ad Appiano Gentile, segnando una nuova fase nella sua avventura nerazzurra.

Calhanoglu, secondo Tuttosport, dovrà essere reintegrato all’interno del gruppo Inter. Con alcuni giocatori non ci sono problemi, scrive il quotidiano torinese, con altri invece sì. Prima del 26 rientrerà ad Appiano Gentile. LA VICENDA – Dopo il nulla di fatto con il Galatasaray, adesso per l’Inter inizia una nuova fase della vicenda Hakan Calhanoglu: l’opera di reintegrazione all’interno del gruppo Inter. Ovviamente, tutti dovranno fare un passo indietro per giungere ad una quadra definitiva. In primis il giocatore, che a meno di sorprese, rimarrà all’Inter almeno fino alla prossima stagione, quando poi il suo contratto sarà ad un solo anno dalla scadenza. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calhanoglu, Tuttosport: ‘Con alcuni compagni non ci sono problemi, con altri sì’

In questa notizia si parla di: calhanoglu - tuttosport - alcuni - sono

Calhanoglu può dire addio all’Inter, Tuttosport: il club ha fissato il prezzo. Per lui offerta faraonica - Hakan Calhanoglu potrebbe presto lasciare l’Inter: Tuttosport svela il prezzo fissato dal club e la possibilità di un’offerta faraonica.

Calhanoglu, l'Inter non fa sconti: si va verso la permanenza. Chivu al lavoro per ricucire lo strappo. - TuttoSport Vai su Facebook

Articolo su #Calhanoglu del collega Masini su #TuttoSport di oggi. #Inter #Galatasaray Vai su X

Calhanoglu, alla fine è ancora Inter: come torna dopo la frattura Mondiale; Inter, Calhanoglu e l'ultima settimana riassunta in alcuni video social; Marotta in gol sull’assist di Lautaro, Calhanoglu silurato: “La porta è spalancata”.

Calhanoglu, tanto cinema e poca sostanza: la clamorosa alternativa Inter - Il Galatasaray ancora non propone nulla e pensa a Osimhen, i nerazzurri non lo lasciano partire se non a determinate cifre ... Secondo tuttosport.com

TS - Calhanoglu-Inter, a chi la prossima mossa? I possibili sostituti ci sono, ma... - Come riporta oggi Tuttosport, i nerazzurri valutano il giocatore 40 milioni di euro, probabilmente per avere un punto di caduta attorno ai 2 ... Segnala informazione.it