Un rinforzo per l’allenatore Possanzini Per la difesa ecco il jolly Morganti

La Maceratese sta potenziando la propria difesa in vista del prossimo campionato di Serie D, e il primo rinforzo è Jacopo Morganti. Versatile e con oltre 100 presenze in serie D, questo giovane talento classe 2001 porta entusiasmo e solidità al reparto difensivo di Possanzini. Con le sue caratteristiche, Morganti rappresenta il jolly ideale per rafforzare la linea difensiva e sostenere le ambizioni della squadra.

È Jacopo Morganti il primo rinforzo per la difesa della Maceratese in vista del campionato di serie D. Il giocatore classe 2001 è reduce dal campionato disputato con il Castelfidardo, si tratta di un giocatore versatile, nasce come terzino ma può agire su entrambe le fasce, tuttavia all’occorrenza sa adattarsi anche come centrale. Nonostante la giovane età, può contare su un’importante esperienza in serie D dove vanta oltre 100 presenze disputate con le maglie di Notaresco, Castelnuovo Vomano, Montegiorgio e Castelfidardo. In maglia biancoverde ha conquistato due anni fa la vittoria dei playoff di Eccellenza, mentre nella scorsa stagione ha collezionato 32 presenze in D. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Un rinforzo per l’allenatore Possanzini. Per la difesa ecco il jolly. Morganti

