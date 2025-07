Srebrenica marcia commemorativa nel 30esimo anniversario del genocidio

Nel cuore della Bosnia, migliaia di persone si riuniscono per ricordare il tragico 30esimo anniversario del genocidio di Srebrenica. Una marcia commemorativa intensa e colma di emozioni, che rinnova l’impegno a non dimenticare le atrocità e a promuovere la pace. Mentre le autorità si preparano alla sepoltura di sette vittime, questa giornata diventa un simbolo di memoria e speranza per un futuro senza odio. La storia continua a insegnarci a non voltarsi dall’altra parte.

Migliaia di persone sono arrivate al centro commemorativo di Srebrenica in Bosnia giovedì, alla vigilia della sepoltura di altre sette vittime del massacro, nel trentesimo anniversario dell’unico genocidio riconosciuto in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale. I manifestanti sono partiti per il loro viaggio all’inizio della settimana, ripercorrendo al contrario il percorso intrapreso da uomini e ragazzi del gruppo etnico bosniaco, prevalentemente musulmano, che furono uccisi mentre fuggivano dalle forze serbo-bosniache durante la guerra interetnica del Paese nel 1995. Più di 8.000 uomini e ragazzi furono giustiziati in pochi giorni dopo che i combattenti serbo-bosniaci invasero la piccola città della Bosnia orientale durante gli ultimi mesi della guerra interetnica nel paese balcanico. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Srebrenica, marcia commemorativa nel 30esimo anniversario del genocidio

Bosnia, Marcia per la Pace nel 30esimo anniversario del massacro di Srebrenica - In Bosnia Erzegovina, la Marcia per la pace celebra il 30° anniversario del massacro di Srebrenica, un evento che ha segnato profondamente la storia del paese.

