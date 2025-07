Temptation Island finisce malissimo tra Alessio e Sonia | la decisione di lei

Temptation Island continua a sorprendere, tra colpi di scena e drammi infuocati sotto il sole. La seconda puntata su Canale 5 ha regalato emozioni intense, lasciando tutti con il fiato sospeso. Quando sembrava che Alessio e Sonia M. avessero già chiuso il capitolo, ecco che una svolta inaspettata ribalta la situazione, lasciando il pubblico con il fiato sospeso e desideroso di scoprire cosa succederà nel prossimo episodio. Torna il grande spettacolo dell’amore, tra passioni e colpi di scena, e il finale è ancora tutto da scrivere.

News TV. Temptation Island non delude mai chi cerca colpi di scena e drammi amorosi sotto il sole. Anche questa volta, la seconda puntata del reality di Canale 5 ha regalato al pubblico momenti da manuale del gossip, tra ritorni inaspettati e scelte che nessuno avrebbe scommesso. Quando tutti pensavano che fosse gi√† scritto il finale tra Alessio e Sonia M., ecco che la trama si ribalta come nei migliori feuilleton estivi. Sorpresa: torna il protagonista pi√Ļ discusso del villaggio! Leggi anche: Temptation Island 2025: Sonia e Alessio tra lacrime, misteri e colpi di scena Leggi anche: ‚ÄúLei √® incinta‚ÄĚ: Temptation Island, scoop sulla coppia pi√Ļ chiacchierata di tutte Alessio torna davanti alle telecamere. 🔗 Leggi su Tvzap.it ¬© Tvzap.it - Temptation Island, finisce malissimo tra Alessio e Sonia: la decisione di lei

In questa notizia si parla di: temptation - island - finisce - malissimo

‚ÄúTemptation Island‚ÄĚ, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - "Temptation Island", il reality dei sentimenti per eccellenza, si prepara a tornare su Canale 5, ma per il conduttore Bisciglia √® in arrivo un brutto colpo.

Temptation Island, finisce male tra Sonia e Alessio Vai su Facebook

Temptation Island, finisce malissimo tra Vittoria e Simone: ¬ęFalso e manipolatore. Una persona di me**a¬Ľ; Temptation Island, stasera la penultima puntata: Lino chiede di rivedere Alessia (ma finisce male), Luca perde; A Temptation Island finisce male tra Ciavy e Valeria: Fai schifo, non hai dignit√†. Bisciglia costretto a intervenire.

Temptation Island, finisce malissimo tra Vittoria e Simone: «Falso e ... - Una persona di me**a» La nuova coppia si era formata dopo l'ultima edizione del programma condotto da Filippo ... Come scrive ilmattino.it

Le pagelle della seconda puntata di ‚ÄúTemptation Island 2025‚ÄĚ: Simone ammette i tradimenti. E non è il solo - Poco dopo è Sarah a far intendere di aver avuto una scappatella. iodonna.it scrive