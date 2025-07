La Staffetta di Canapone I nuovi Fantastici quattro

Le squadre vengono sfidate in un percorso emozionante e avvincente, dove ogni atleta dà il massimo per conquistare la vittoria. La Staffetta di Canapone si conferma un evento imperdibile, capace di unire passione, spirito di squadra e adrenalina in un’atmosfera unica. Con questa gara, ancora una volta, la voglia di superare i propri limiti si trasforma in un traguardo condiviso, dimostrando che il vero successo nasce dalla collaborazione e dal cuore.

La squadra composta da Michele Checcacci (Team Marathon Bike), Davide Bocchi (Track e Field Grosseto), Ilaria Cinquegrana (4° Stormo) e Simone Ciucchi (Team Marathon Bike) ha vinto l'edizione 2025 della Staffetta di Canapone. La manifestazione podistica, organizzata dal Team Marathon Bike con Avis e Istituzione Le Mura, ha portato al via ben trenta squadre con quattro atleti a testa. Una gara unica nel suo genere. Infatti le squadre vengono fatte con un algoritmo che calcola i ritmi al chilometro degli iscritti, rendendo impossibile prevedere chi possa vincere anche grazie a un sofisticato programma di bilanciamento tra le squadre.

