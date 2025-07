È uno Spezia più Artistico | oggi la firma

Oggi è il grande giorno per lo Spezia: la firma di uno dei talenti più promettenti, il 22enne bomber romano arrivato dalla Lazio. Dopo le visite mediche, l’annuncio ufficiale è atteso domani, consolidando un’operazione strategica per rinvigorire il reparto offensivo. Con il soprannome di “El Tiburon”, l’attaccante si prepara a indossare la maglia dello Spezia fino al 2026, portando entusiasmo e nuove sfide in casa biancazzurra.

L' Artistico-day si materializzerà stamani con le visite mediche del 22enne bomber romano e la firma sul contratto che lo legherà allo Spezia fino al 30 giugno 2026. Domani l'ufficializzazione. Lo 'squalo', alias 'El Tiburon', arriva dalla Lazio in prestito oneroso con diritto di riscatto e controriscatto, una formula non propriamente rispondente ai desiderata del club bianco che sul giocatore avrebbe voluto investire impostando un prestito con obbligo di riscatto. Lunedì, giorno del suo 23° compleanno, Artistico si aggregherà al gruppo aquilotto a Follo. Il ragazzo, che lo scorso 13 maggio al 'Picco' col Cosenza ha firmato un gol splendido, ha voluto fortemente vestire la maglia bianca, attirato dal progetto tecnico.

