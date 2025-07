Fondazione 3 recensione | la stagione della svolta è anche quella più riuscita

La serie Apple TV+ "Fondazione" si prepara a sorprendere ancora di più con la sua stagione 3, intitolata "La stagione della svolta". Dopo un debutto che ha catturato l’immaginazione degli spettatori, la narrazione si fa ancora più avvincente, introducendo una variabile dirompente nell’equazione cosmica. Questa crescita segna un nuovo capitolo, dove il mondo fantastico si trasforma in modo imprevedibile, consolidando il suo posto tra le produzioni più innovative e coinvolgenti dello streaming.

