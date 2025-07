Cesena mezza Primavera in prestito Quando la gavetta ha pagato

A Cesena, la mezza primavera in prestito dimostra che la gavetta premia: il Cavalluccio, sempre attento alla crescita dei talenti, sceglie di far maturare i giovani più promettenti in prestito, testandoli sul campo. Un investimento che potrebbe rivelarsi decisivo per il futuro della squadra e del club, consolidando la propria fama di fucina di campioni. Così, il difensore Pitti è in...

La storia del Cavalluccio vive da sempre sul vivaio, autentico tesoro sportivo ed economico, dal quale sono stati lanciati e ceduti gli elementi più talentuosi ad alto livello. In questa stagione l'indirizzo societario è quello di mandare diversi dei protagonisti della Primavera 1 di Campedelli a 'farsi le ossa' in prestito, un collaudo di spessore per verificare se potranno poi essere utili alla causa bianconera. Così il difensore Pitti è in prestito al Carpi, l'esterno Giovannini e il gioiellino Coveri sono destinati al Forlì, il capitano Valentini all'Arzignano, il centrocampista Castorri al Gubbio, un altro prodotto come il terzino David interessa al Ravenna.

