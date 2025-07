Associazione mafiosa spaccio e porto abusivo di armi | cinque arresti per pene residue

Le forze dell'ordine smantellano un pericoloso sodalizio criminale coinvolto in associazione mafiosa, spaccio e porto abusivo di armi. Cinque persone sono state arrestate in esecuzione di ordini di carcerazione emessi dalla Procura generale di Catania, segnando un importante successo nella lotta contro la criminalità organizzata. Questi arresti rappresentano un passo decisivo nella tutela della legalità e della sicurezza pubblica, ma il cammino verso la piena giustizia continua.

Cinque arresti della polizia in esecuzione di distinti ordini di carcerazione emessi dalla Procura generale presso la Corte d’Appello di Catania. Si tratta di Emilio Cangemi (50 anni), Giuseppe Spartano (36 anni), Giuseppe Di Stefano (48 anni), Giuseppe La Rocca (30 anni), Giovanni Santoro (42. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: cinque - arresti - associazione - mafiosa

