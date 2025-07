UNICEF sui bambini uccisi durante una distribuzione di aiuti nutrizionali nella Striscia di Gaza

La tragedia a Gaza continua a scuotere il mondo, con innocenti vittime tra cui bambini e donne che cercavano semplicemente di sopravvivere. L’Unicef condanna fermamente queste violenze inaccettabili, richiedendo con urgenza un cessate il fuoco e protezione assoluta per i civili coinvolti. La sofferenza di chi ha bisogno di aiuto non può essere ignorata: è il momento di agire per fermare questa spirale di dolore.

UNICEF: “Uccisi nove bambini mentre attendevano aiuti a Gaza. Inaccettabile colpire chi cerca di sopravvivere. Urgente un cessate il fuoco e piena protezione dei civili”. “Siamo sconvolti dalla notizia dell’uccisione di 15 palestinesi, tra cui nove bambini e quattro donne, che questa mattina stavano aspettando in fila per ricevere aiuti nutrizionali per bambini a Deir al Balah, nella Striscia di Gaza. Secondo le notizie, altre 30 persone sono rimaste ferite, tra cui 19 bambini. L’assistenza veniva fornita da Project Hope, un’organizzazione partner dell’UNICEF, alle famiglie che ne avevano un disperato bisogno. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

