Allegri lo ha chiamato | il Milan ha un nuovo acquisto

Allegri ha chiamato: il Milan si prepara a rafforzarsi ulteriormente, puntando su acquisti strategici per tornare protagonista in Serie A. Dopo aver ufficializzato Ricci dal Torino, il club rossonero non intende certo fermarsi, concentrandosi su una rosa competitiva e mirata a conquistare il titolo. La strategia di Tare e Allegri è chiara: puntellare ogni reparto per affrontare al meglio la nuova stagione e scrivere un’altra entusiasmante pagina di storia.

Dopo aver ufficializzato Samuele Ricci dal Torino per circa 22 milioni di euro, il Milan non intende certo fermare la propria attivitĂ sul mercato. Il club rossonero, privo di competizioni europee, guarda con grande attenzione sia all’ossatura del gruppo che ai reparti chiave, con l’obiettivo di disputare una stagione piena e competitiva in Serie A, magari puntando allo scudetto. La linea tracciata da Tare e Allegri è chiara: puntellare l’attacco, rafforzare la mediana e blindare la difesa, senza dimenticare l’importanza di costruire il domani. Le trattative avviate per un profilo di peso in attacco – con rumor che non escludono un nuovo tentativo su Vlahovic – e l’interesse per Leoni in difesa testimoniano l’intenzione di alzare l’asticella. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Allegri lo ha chiamato: il Milan ha un nuovo acquisto

In questa notizia si parla di: allegri - milan - chiamato - acquisto

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Il Milan guarda al futuro con rinnovato ottimismo grazie a Massimiliano Allegri. Secondo Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport, l'arrivo del tecnico potrebbe segnare una nuova era per i rossoneri, in un contesto di crescente competizione nel calcio italiano.

Calciomercato Milan: Xhaka il preferito di Allegri! Massimiliano Allegri punta tutto su Granit Xhaka per rinforzare la mediana rossonera Esperienza, leadership e grinta: il capitano della Svizzera è il profilo ideale per guidare il nuovo Milan! ? #Xhak Vai su Facebook

Il Milan si raduna, Allegri accende Milanello: la lista dei convocati dei rossoneri; Al Milan riecco Allegri, tutti i dettagli economici sull'attuale team rossonero; Vlahovic-Milan, cosa ha detto Allegri a Dusan? La trattativa, la telefonata e quanti soldi servono.

Allegri: "Milan brand mondiale, inizio fantastico ma poi bisogna vincere" - Max Allegri, allenatore del Milan, Giorgio Furlani, ad del club rossonero, e Igli Tare, direttore sportivo, parlano nel corso di un evento organizzato da BMW. Come scrive calciomercato.com

Incocciati avverte Allegri: "Questo non è il Milan che trovò dopo la ... - Allegri è un grande allenatore ma quest'anno è chiamato a costruire un qualcosa che in ... Riporta milannews.it