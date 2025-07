Luisa Camatta non si ferma dopo l' incidente e viene denunciata | Non sono io la mia auto è intatta Cerco testimoni

Luisa Camatta, ex candidata sindaco di Vittorio Veneto, non si arrende dopo l’incidente e si trova al centro di una denuncia. La donna, coinvolta in un episodio che ha suscitato numerose polemiche, afferma che la sua auto rimane intatta e cerca testimoni per chiarire la propria versione dei fatti. La vicenda continua a far discutere, alimentando dibattiti sulla trasparenza e la responsabilità pubblica.

VITTORIO VENETO - La già candidata sindaco alle amministrative di un anno fa, Luisa Camatta, è stata denunciata ai carabinieri di Vittorio Veneto per aver urtato, con la propria. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Luisa Camatta non si ferma dopo l'incidente e viene denunciata: «Non sono io, la mia auto è intatta. Cerco testimoni»

In questa notizia si parla di: luisa - camatta - denunciata - ferma

Luisa Camatta non si ferma dopo l'incidente e viene denunciata: «Surreale. Non sono io, la mia auto è intatta. Cerco testimoni» - Luisa Camatta, ex candidata sindaco, continua a far parlare di sé dopo un incidente che ha scatenato molte polemiche.

Luisa Camatta non si ferma dopo l'incidente e viene denunciata: «Surreale. Non sono io, la mia auto è intatta.; Covid, ha un tumore ma non può essere operato per la pandemia: muore a 46 anni; Luisa Camatta non si ferma dopo l' incidente e viene denunciata | Surreale Non sono io la mia auto è intatta Cerco testimoni.

Luisa Camatta non si ferma dopo l'incidente e viene denunciata: «Surreale. Non sono io, la mia auto è intatta. Cerco testimoni» - La già candidata sindaco alle amministrative di un anno fa, Luisa Camatta, è stata denunciata ai carabinieri di Vittorio Veneto per aver urtato, con la ... ilgazzettino.it scrive