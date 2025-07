Montalto di Castro tragedia in spiaggia | 17enne muore sepolto vivo sotto la sabbia

Tragedia sulla spiaggia di Montalto di Castro: Riccardo, 17 anni, perde la vita in modo inaccettabile dopo essere stato sepolto vivo sotto la sabbia durante un gioco. Quaranta minuti di angoscia e ricerche disperate hanno concluso con una tragedia che ha sconvolto tutta la comunità. Un dramma che ci ricorda quanto sia importante la sicurezza anche nei momenti di svago. Ricordiamo Riccardo e riflettiamo sulla fragilità della vita.

Quaranta minuti di angoscia, di ricerche disperate, prima che il corpo di Riccardo B., 17 anni di Roma, venisse trovato privo di vita sotto la sabbia, sulla spiaggia di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. Una morte assurda e drammatica, che ha scosso profondamente tutti i presenti. Il ragazzo è rimasto sepolto vivo dopo il crollo di una buca che lui stesso aveva scavato per divertirsi. "Aveva costruito un tunnel, ma è crollato tutto". A raccontare la dinamica è un bagnante testimone della tragedia: "Aveva costruito un tunnel, voleva passare da un lato all'altro della sabbia, ma quando è arrivato al centro, la volta è crollata e la buca si è richiusa completamente".

