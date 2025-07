Scattano le sanzioni per Francesca Albanese | perché è finita nel mirino degli Usa

Scattano le sanzioni contro Francesca Albanese, relatrice delle Nazioni Unite criticata dai suoi oppositori per la sua posizione sui territori palestinesi. Gli Stati Uniti, accusandola di essere nel mirino di una “guerra politica ed economica”, adottano misure che lei definisce “tecniche di intimidazione in stile mafioso”. La vicenda evidenzia come le tensioni internazionali sulla questione palestinese continuino a divampare, lasciando aperti molti interrogativi sul futuro delle relazioni diplomatiche e della tutela dei diritti umani.

“Una campagna di guerra politica ed economica contro gli Stati Uniti e Israele”: gli Stati Uniti sanzionano Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati, e lei commenta definendo le misure prese da Washington “tecniche di intimidazione in stile mafioso”. Da tempo critica sui presunti abusi compiuti da Israele nei territori palestinesi, Albanese è al centro delle polemiche per le sue posizioni nette contro Tel Aviv e oggi Marco Rubio ha ufficializzato le contromosse dell'amministrazione statunitense. È stato il segretario di Stato a dare notizia delle azioni intraprese dagli States nei confronti della relatrice italiana, accusandola apertamente di antisemitismo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Scattano le sanzioni per Francesca Albanese: perché è finita nel mirino degli Usa

