Milazzo corpo nel sacco | un' esecuzione

Una scena agghiacciante sulla spiaggia di Milazzo: un uomo ucciso con colpi di pistola e abbandonato in un sacco di plastica, lasciato in un terreno incolto. La scoperta shock ha suscitato sconcerto tra i residenti, mentre le forze dell’ordine indagano sull’identità e il movente. Le testimonianze e i filmati di sorveglianza saranno fondamentali per fare luce su questo crimine inquietante. La vicenda si sviluppa, portando alla luce un mistero ancora tutto da risolvere.

8.58 Un'esecuzione a colpi di pistola e almeno due spari, alla testa e al torace: così è morto l'uomo il cui cadavere è stato trovato avvolto in sacchi di plastica in un terreno incolto di Milazzo, vicino alla spiaggia di Ponente. A segnalare alla Polizia la presenza del corpo è stato un passante, che ha visto il voluminoso fagotto nel terreno alle spalle di un ristorante. Ascoltate diverse persone e acquisite le immagini di videosorveglianza in zona. L'uomo ucciso aveva 84 anni ed era titolare di una bottega di vini. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

