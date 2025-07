Serie A2 | l’ex lungo di Treviso con una lunga esperienza in A va a rinforzare la squadra agli ordini di coach Attilio Caja Fortitudo firma anche Mazzola Roster chiuso

Con un roster ormai al completo, la Fortitudo si appresta a scrivere un nuovo capitolo di successo nella prossima stagione. Dopo aver ufficializzato anche l’arrivo del lungo ex Treviso, Valerio Mazzola, la squadra di coach Attilio Caja si presenta forte e competitiva, pronta a sorprendere i tifosi e a conquistare nuovi traguardi. Restate sintonizzati per tutte le novità su sponsor, abbonamenti e iniziative in vista dell’inizio del campionato.

La Fortitudo ufficializza Valerio Mazzola e chiude ufficialmente la propria campagna di rafforzamento. Mancava solo la conferma dell’arrivo del lungo ex Treviso per completare l’organico della Effe per la prossima stagione. In attesa di novitĂ sul fronte sponsor e situazione della campagna abbonamenti, a breve alla chiusura estiva del Fortitudo Store i dati delle prime due settimane, in casa Fortitudo si è ufficialmente chiusa il proprio mercato. Con l’arrivo di Mazzola, e considerando il giovane Gamberini, i volti nuovi in casa Effe saranno ben 10 sugli 11 elementi del roster a disposizione. Una vera e propria rivoluzione estiva con la conferma, con relativo prolungamento di contratto fino al 30 giugno 2027, solo del capitano Matteo Fantinelli, faro del passato, presente e del futuro della Effe. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie A2: l’ex lungo di Treviso, con una lunga esperienza in A, va a rinforzare la squadra agli ordini di coach Attilio Caja. Fortitudo, firma anche Mazzola. Roster chiuso

In questa notizia si parla di: lungo - treviso - serie - lunga

In sella lungo il Sile con Sconfinamenti e Legambiente Treviso - In sella lungo il Sile con Sconfinamenti e Legambiente Treviso: un’avventura di tre giorni per scoprire natura, storia e amicizia.

https://www.superbasket.eu/lba/53466/matteo-chillo-torna-a-casa-treviso-riabbraccia-il-suo-lungo Vai su Facebook

Serie C. Virtus Verona, Gennari conclude il suo lungo percorso con il club; Ufficiale, Treviso Basket firma il lungo Kruize Pinkins; Treviso, niente Serie C: una grande delusione al Tenni.

Edoardo Gorini guida il Treviso FBC nella stagione 2025-2026 di Serie D - TREVISO – Il Treviso FBC ha ufficialmente nominato Edoardo Gorini, 51 anni, nuovo allenatore della Prima Squadra per la stagione 2025- Da nordest24.it

Serie D. Si accende il derby Treviso-Mestre: arrivano i tifosi ospiti e ... - Treviso FC e AC Mestre si stanno affrontando nella sesta giornata del campionato di Serie D. Secondo ilgazzettino.it