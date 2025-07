Rubio presenta nuova ‘idea’ sull’Ucraina | Lavrov l’ha condivisa

''È una nuova idea o un nuovo concetto che sottoporrò al presidente per discuterne'', ha detto Rubio.

Rubio, Lavrov ha condiviso una nuova idea sull'Ucraina - Il diplomatico Marco Rubio rivela una potenziale svolta nelle trattative sull’Ucraina, condividendo che Serghei Lavrov ha presentato una "nuova idea" durante un incontro in Malesia.

#Ucraina Il Segretario di Stato #Usa ha riferito che il ministro degli esteri russo Lavrov ha condiviso una "nuova idea" durante il loro incontro in Malesia. "La sottoporrò al Presidente", ha detto Rubio mettendo in evidenza che "potrebbe aprire la strada a un pe

Secondo Marco Rubio la Russia avrebbe "nuove idee sull'Ucraina"

Lavrov, 'a Rubio confermata nostra posizione su Ucraina' - Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha detto che nell'incontro di ieri a Kuala Lumpur con il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, ha "riconfermato" la posizione di Mosca sul conflitto in Uc ... Lo riporta ansa.it

Ucraina, Rubio: "Da Lavrov nuova idea per tregua, la porterò a Trump" - Dopo la rottura tra Trump e Putin, colloquio a Kuala Lumpur a margine del summit Asean oggi tra il Segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. Da adnkronos.com