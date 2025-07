Flagg esordio negativo in Summer League ma Dallas vince | Una delle mie partite più brutte

La prima scelta del draft 2025 gioca sotto tono (521) ma i Mavericks battono i Lakers. Ha fatto meglio di Bronny James, figlio di LeBron (8 punti). L'altro debuttante, Niang, segna 10 punti per Cleveland. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Flagg, esordio negativo in Summer League, ma Dallas vince: "Una delle mie partite più brutte"

