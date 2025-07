Incendio nella notte in una casa Aler in via Moretto da Brescia | evacuati i condomini

Una notte di paura a Milano, dove un incendio scoppiato in un edificio Aler di via Moretto da Brescia ha costretto all'evacuazione dei condomini. Le fiamme, divampate intorno alle 2.30, hanno richiesto l'intervento di quattro squadre di Vigili del Fuoco per domare il rogo. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita, ma l’incendio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza degli abitanti e sul monitoraggio degli immobili pubblici.

Milano, 11 luglio 2025 – Paura per un incendio scoppiato nella notte i ntorno alle 2.30 in un un edificio di proprietĂ Aler in via Moretto da Brescia 1. L e operazioni di spegnimento hanno  ha impegnato quattro squadre dei Vigili del fuoco dei distaccamenti di Marcello e Cuoco. Le fiamme. Le fiamme si sono sviluppate in un a ppartamento al primo piano dello stabile popolare occupato da una accumulatrice seriale di 58 anni seguita da tempo dall'ospedale Sacco. L’intervento. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze peggiori, dato il carico di incendio presente nell'immobile, permettendo l' evacuazione di alcuni condomini anziani con difficoltĂ a deambulare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incendio nella notte in una casa Aler in via Moretto da Brescia: evacuati i condomini

