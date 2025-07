Dazi oggi all’Ue la lettera di Trump | in Italia l’industria arranca paura per i vini

In un contesto globale segnato da tensioni commerciali, l'Italia affronta una crescita economica fragile e incerta. Mentre la guerra dei dazi tra UE e USA si intensifica, il settore industriale italiano fatica a trovare slancio, con dati di maggio che evidenziano una stagnazione. La paura per i vini e le altre produzioni di eccellenza si fa sentire, lasciando presagire sfide ancora più grandi. È un momento cruciale per l’economia italiana, che necessita di strategie efficaci per uscire dalla retromarcia.

Intanto in Italia l'industria fatica a crescere. Nel mese di maggio è stato registrato un rialzo piuttosto debole sia su base mensile, con un -0,7% sia su quella tendenziale, dove si è registrato un -0,9%. Ad aprile era stato registrato un piccolo ma rincuorante +0,1%, che però sembra essere rimasto un episodio isolato e non l'inizio di una leggera ripresa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Dazi, oggi all’Ue la lettera di Trump: in Italia l’industria arranca, paura per i vini

In questa notizia si parla di: italia - industria - dazi - lettera

Partnership tra Confimi Industria e Polo Meccatronica Valley: a Termini la nuova sede dello "Sportello Italia 5.0" - Nasce una nuova alleanza per l'innovazione con la partnership tra Confimi Industria e il Polo Meccatronica Valley, che inaugura la sede dello Sportello Italia 5.

Donald Trump: “La Ue ora ci tratta bene, entro 48 ore la lettera con i dazi” Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale https://www.rainews.it/maratona/2025/06/la-discussione-europea-sui-dazi-e3f3a5dc-6869-47ba-98f0-8f4e393bce10.html Vai su Facebook

Dazi, fonti Ue: «Siamo alle trattative finali con gli Usa». Unione rischia tariffe oltre il 10%; Trump annuncia dazi al 35% per il Canada dal 1° agosto: Se reagite li aumenteremo - Trump prevede dazi generalizzati del 15% o del 20%; Trump annuncia dazi del 50% sul rame e al Brasile: il governo Lula gli restituisce la lettera | Fonti Ue: Siamo alle trattative finali con gli Usa.

Dazi, Trump: «Dal primo agosto del 35% al Canada». Oggi la lettera all'Unione Europea - Trump ha imposto dazi del 35% al Canada e ha annunciato che l'Unione Europea riceverà la lettera sulle tariffe oggi. Da ilgazzettino.it

Cosa devono aspettarsi l’Italia e l’Ue dai dazi di Trump? - I dazi di Trump, oltre a costringere l'Ue a mobilitarsi per tutelare la propria economia e fonte di lavoro, devono spingerla a trovare nuovi interlocutori commerciali in altre parti del mondo. Lo riporta startmag.it