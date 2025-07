È morto Goffredo Fofi l'intellettuale e celebre critico cinematografico aveva 88 anni

È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Goffredo Fofi, figura imprescindibile nel panorama culturale italiano. Critico brillante e intellettuale impegnato, ha dedicato la sua vita a coltivare un pensiero libero e critico contro l'omologazione. La sua eredità rimarrà un faro per chi crede nella forza della cultura come strumento di cambiamento. Continua a leggere per scoprire il suo impatto e il suo lascito duraturo.

È morto a 88 anni Goffredo Fofi, intellettuale prolifico e controcorrente, critico letterario e cinematografico che negli anni ha espresso la sua filosofia volta alla costruzione di una rete alternativa alla cultura del consumismo e dell'omologazione culturale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

