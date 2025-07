Rios non semplice la Roma tratta a oltranza | El Aynaoui piano B

L’estate romana si anima tra trattative intensive e sogni di rinascita. La Roma si prepara a un ritiro fondamentale, con l’obiettivo di tornare a splendere in Champions League dopo un lungo digiuno. La parola d’ordine è rafforzare la rosa, ma i colpi promessi tardano ad arrivare. Tra speranze e attese, il futuro giallorosso si gioca anche nelle ultime mosse di mercato: sarà davvero quello giusto?

Ultimi preparativi prima dell’inizio di un ritiro estivo che dovrà fare da base dei successi stagionali della Roma, chiamata quantomeno a riabbracciare una qualificazione alla Champions League che manca da troppo tempo. I famigerati 2-3 acquisti che Gasperini voleva prima dell’inizio delle danze però ancora non si vedono: il più vicino è Evan Ferguson, che ha detto sì al prestito in giallorosso e potrebbe sbarcare nella capitale a breve, ma Massara vuole regalare in fretta al mister anche un centrocampista di spessore. Uno tra Richard Rios ed El Aynaoui sarà probabilmente il prescelto. Parti vicine, ma Rios non è tutto del Palmeiras. 🔗 Leggi su Sololaroma.it