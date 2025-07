Arezzo-Perrotta arriva la firma Cutolo parte all’assalto di Donati

Arezzo si prepara a rafforzarsi con un colpo di valore: arriva Francesco Perrotta, centrocampista classe 2004, già in campo con l’Atletico Lodigiani e ora ufficialmente parte della squadra toscana. Con questa firma, il club ambisce a consolidare il proprio organico e puntare sempre più in alto. La sua energia e talento saranno senza dubbio un'arma in più nel cammino stagionale.

di Luca Amorosi Dopo un portiere, un difensore e un attaccante, l’ aggiunge in organico anche un centrocampista. Francesco Perrotta, che si stava già allenando con la squadra da inizio settimana, è stato ufficialmente tesserato e ha firmato un contratto annuale. La mezzala classe 2004 era svincolata dopo una buona stagione all’ Atletico Lodigiani in serie D, in cui aveva raccolto 35 presenze complessive con 5 gol all’attivo. Cosentino, è figlio d’arte: il padre Simone è stato un calciatore noto per aver vestito le maglie di Bari, Chievo e Roma in serie A e, soprattutto, per essersi laureato campione del mondo con la nazionale nel 2006. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Arezzo-Perrotta, arriva la firma Cutolo parte all’assalto di Donati

In questa notizia si parla di: perrotta - arezzo - arriva - firma

L’Arezzo blinda la difesa con Arena. E ora c’è anche Perrotta per Bucchi - L'Arezzo si rafforza e blindano la difesa con l'ingaggio di Arena, e ora anche Perrotta si unisce alle fila amaranto per potenziare ulteriormente la retroguardia di Cristian Bucchi.

Arezzo-Perrotta, arriva la firma Cutolo parte all’assalto di Donati; Arezzo, a centrocampo firma il figlio d'arte Perrotta; Arezzo, in arrivo un figlio d'arte. È Francesco Perrotta, l'anno scorso alla Lodigiani.

Arezzo-Perrotta, arriva la firma Cutolo parte all’assalto di Donati - Francesco Perrotta, che si stava già allenando con la squadra da inizio settimana, è stato ufficialment ... Si legge su sport.quotidiano.net

Arezzo, dal Lumezzane arriva Righetti. Firma un contratto annuale - 13/05 del 10/11/2005 Direttore Responsabile: Niccolò Ceccarini Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione n. Segnala tuttomercatoweb.com