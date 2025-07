Disturbi da uso di alcol | aumentano le risorse per le associazioni impegnate sul territorio

In un’ottica di contrasto ai disturbi da uso di alcol, la Regione rafforza il proprio sostegno alle associazioni sul territorio, ampliando sia la durata degli accordi che le risorse finanziarie. Questa rinnovata collaborazione mira a migliorare l’assistenza a persone e famiglie colpite da queste problematiche, garantendo interventi più duraturi e efficaci. Un passo importante verso una comunità più consapevole e solidale.

Arezzo, 11 luglio 2025 – Passa da due a tre anni la durata degli accordi della Regione con le associazioni che si occupano di prendere in carico persone e famiglie che hanno problemi collegati all’uso di alcol. E aumenta anche l’impegno finanziario: 105 mila euro per ogni anno rispetto agli 80 mila impegnati fino ad oggi, 315 mila euro nel triennio. Nel dettaglio ad Hudolin è stato riconfermato il contributo di 40 mila euro l’anno, mentre quello di Arcat, che svolge un maggior numero di attività, è stato alzato a 65 mila euro. La decisione è stata presa dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Disturbi da uso di alcol: aumentano le risorse per le associazioni impegnate sul territorio

In questa notizia si parla di: alcol - associazioni - disturbi - aumentano

