Serie a Non solo Ajayi Cantù sulle tracce di Allman e Francis Saluta Baldi Rossi

Il ritorno in Serie A segna un nuovo entusiasmante capitolo per Cantù, che si prepara a vivere la sua 65ª stagione nel massimo campionato italiano. Con una campagna abbonamenti che mette i tifosi al centro, il club punta a rinforzare il legame con i supporter, promettendo emozioni indimenticabili al PalaFitLine di Desio. Sul fronte mercato, gli acquisti come Ifeoluwa Joshua "Ife" aprono nuove prospettive per una squadra pronta a lasciare il segno.

Cantù ha lanciato ieri la campagna abbonamenti per la stagione del ritorno in Serie A, con prelazione dal 15 al 25 luglio e prima fase aperta a tutti dal 26. “Eccoti“ è lo slogan che accompagna i tifosi verso l’annata numero 65 del club nella massima serie, le cui gare casalinghe si disputeranno al PalaFitLine di Desio, probabilmente per l’ultima volta. Sul mercato si muove intanto la società, che ha annunciato l’ingaggio di Ifeoluwa Joshua “Ife Josh“ Ajayi, primo straniero della nuova Acqua S. Bernardo. Ala nigeriana con passaporto statunitense, Ajayi arriva dopo un’ottima stagione a Torino, chiusa a 17. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie a. Non solo Ajayi. Cantù sulle tracce di Allman e Francis. Saluta Baldi Rossi

