Ancora disagi sulla linea Pescara-Bari stop alla circolazione per un guasto | treni in ritardo e cancellazioni

Ancora disagi sulla linea Pescara-Bari: stop alla circolazione a causa di un guasto, treni in ritardo e cancellazioni. La giornata di ieri, 10 luglio, si è rivelata ancora una volta difficile per i pendolari, con ritardi anche oltre le due ore e limitazioni di percorso. Dopo gli incendi che avevano già paralizzato il Foggiano, la rete ferroviaria adriatica affronta un’altra giornata nera, lasciando molti utenti in attesa di risposte e soluzioni rapide.

Treni in ritardo (anche oltre le due ore), cancellazioni e limitazioni di percorso. E' stata un'altra giornata nera, quella di ieri 10 luglio, sulla linea adriatica Pescara-Bari. Dopo i prolungati stop dovuti agli incendi che hanno interessato il Foggiano, nel pomeriggio di ieri la circolazione è.

Uomo investito sui binari a Trani, disagi sulla linea Pescara-Bari: treni in ritardo fino a 200' - Oggi, un tragico incidente a Trani ha causato disagi significativi sulla linea Pescara-Bari, con treni in ritardo fino a 200 minuti.

