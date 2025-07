Bocchino elogia Meloni e viene contestato Poi attacca Murgia e Padellaro minaccia di abbandonare il palco | Porta rispetto – Video

Nel vivace scenario del Festival Il Libro Possibile a Polignano a Mare, Italo Bocchino si distingue per le sue parole e reazioni forti. Contestato da alcuni, che esibivano cartelli contro Meloni e bandiere palestinesi, Bocchino risponde con fermezza, elogiando il governo Meloni e criticando gli avversari. La sua passione sfocia in minacce di abbandonare il palco, culminando in un confronto acceso che cattura l’attenzione di tutti, dimostrando come la politica possa infiammare anche in eventi culturali.

Italo Bocchino contestato al Festival Il libro possibile, a Polignano a Mare. Diverse persone hanno esposto cartelli contro Meloni e le bandiere palestinesi, mentre il direttore de Il Secolo d’Italia sosteneva che “il governo Meloni è il migliore di quelli che lo hanno preceduto”. Antonio Padellaro lo aveva accusato di essere “innamorato di Meloni tanto da averla proposta al premio Nobel dell’economia”. Bocchino ha risposto sostenendo che “l’unica cosa criticabile del Governo Meloni è il non aver fatto capire ancora bene i disastri politici della sinistra”. Così sono partiti fischi e le contestazioni dal pubblico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bocchino elogia Meloni e viene contestato. Poi attacca Murgia e Padellaro minaccia di abbandonare il palco: “Porta rispetto” – Video

