Grecia la luna piena sull' antico Tempio di Poseidone

Immaginate la maestosità di un antico tempio, il Tempio di Poseidone a Capo Sounion, avvolto dalla magia della luna piena di luglio, o “Buck Moon”. Le sue antiche pietre sembrano raccontare storie di millenni, illuminate dall’astro che brilla sopra il Mar Egeo. Questo spettacolo unico ci ricorda come il passato e il presente si incontrino in un abbraccio senza tempo, lasciandoci un senso di meraviglia e rispetto per la nostra storia.

La luna piena di luglio, o “Buck Moon”, ha illuminato nella notte di giovedì il Tempio di Poseidone a Capo Sounion, in Grecia, risalente a 2.500 anni fa. La luna ha creato uno scenario suggestivo sopra le antiche rovine. Il tempio si affaccia sul Mar Egeo e un tempo era un importante sito religioso e strategico. Il luogo, famoso per i suoi tramonti e il suo significato storico, continua ad attirare ammiratori. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Grecia, la luna piena sull'antico Tempio di Poseidone

