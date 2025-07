Sempre connessi? Non più | tra i giovani cresce la scelta di prendersi pause da smartphone e social

sempre connessi, i giovani stanno riscoprendo il valore di unplugging. In un mondo iperconnesso, sempre più adolescenti scelgono di prendersi pause da smartphone e social per ritrovare concentrazione e benessere mentale. Un sondaggio su oltre 20.000 ragazzi rivela che il 40% tra i 12 e i 15 anni si concede momenti di disintossicazione digitale, dimostrando come proprio i più giovani stiano reagendo attivamente alle sfide della dipendenza digitale, puntando a un equilibrio più sano e consapevole.

In un mondo sempre connesso, cresce il numero di adolescenti che scelgono di spegnere smartphone e social per ritrovare concentrazione e benessere mentale. Un nuovo sondaggio su oltre 20.000 ragazzi rivela che il 40% dei 12-15enni si concede pause digitali per “disintossicarsi” dalla connessione continua. La ricerca, parte di uno studio più ampio, mostra come proprio i più giovani – spesso accusati di dipendenza dal digitale – stiano reagendo, imparando a gestire in autonomia il rapporto con la tecnologia e sperimentando regole nuove per un uso più sano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: giovani - cresce - pause - smartphone

Next Gi, start up competition ai Cantieri: "Palermo cresce grazie ai giovani imprenditori" - A Palermo, nei Cantieri culturali alla Zisa, si è svolta la "Next Gi, start up competition", un evento che celebra l'innovazione e l'impegno dei giovani imprenditori siciliani.

PERCHE’ SONO A FAVORE DELLA SCUOLA SMARTPHONE-FREE La circolare del Ministro Valditara che dal prossimo anno scolastico impone il divieto di uso dello smartphone in orario scolastico anche agli studenti della scuola secondaria di secondo gra Vai su Facebook

Sempre connessi? Non più: tra i giovani cresce la scelta di prendersi pause da smartphone e social; Leggere per crescere, il progetto per contrastare l’abuso del digitale. Oggi la proposta di legge al Senato.

Sempre connessi? Non più: tra i giovani cresce la scelta di prendersi pause da smartphone e social - In un mondo sempre connesso, cresce il numero di adolescenti che scelgono di spegnere smartphone e social per ritrovare concentrazione e benessere mentale ... Secondo fanpage.it

Solitudine digitale e voglia di autenticità, i giovani scelgono l’offline: tra eventi senza smartphone e nuove forme di socialità - Non è il suono di un messaggio che non arriva, ma la scelta consapevole di spegnere lo schermo, uscire di casa e cercare connessioni vere. orizzontescuola.it scrive