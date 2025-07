Novità nella scuola calcio dei fratelli Guido e Amedeo Carboni a Chiassa Superiore | il nuovo responsabile tecnico è Michele Bacis

La scuola calcio dei fratelli Guido e Amedeo Carboni a Chiassa Superiore si rinnova con entusiasmo, accogliendo Michele Bacis come nuovo responsabile tecnico. Con un passato da giocatore in squadre di prestigio e un’esperienza pluriennale in panchina, Bacis porta una ventata di professionalità e passione. La sua leadership promette di elevare ulteriormente il livello dell’istituto, potenziando la formazione dei giovani talenti locali. La scuola...

Arezzo, 11 luglio 2025 – Novità nella scuola calcio dei fratelli Guido e Amedeo Carboni a Chiassa Superiore. Il nuovo responsabile tecnico è Michele Bacis, classe 1979, bergamasco di origine, residente da tempo ad Arezzo. Ex giocatore di Genoa, Fiorentina, Triestina, Arezzo, poi allenatore amaranto in serie D, Bacis coordinerà i tecnici già presenti nella scuola calcio (Sadotti, Sereni, Silvestri, Milighetti, Ginestroni, Tanganelli). La scuola calcio Chiassa Sporting Club ha come obiettivo la crescita psicologica e sportiva dei ragazzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Novità nella scuola calcio dei fratelli Guido e Amedeo Carboni a Chiassa Superiore: il nuovo responsabile tecnico è Michele Bacis

In questa notizia si parla di: scuola - calcio - chiassa - bacis

Morto sotto le bombe israeliane Mohammed Al Sultan: allenava la scuola calcio a Gaza nonostante la guerra - Mohammed Al Sultan, allenatore di una scuola calcio a Gaza, continuava ad allenare i bambini nonostante le bombe e la guerra.

Novità nella scuola calcio dei fratelli Guido e Amedeo Carboni a Chiassa Superiore. Il nuovo responsabile tecnico è Michele Bacis, classe 1979, bergamasco di origine, residente da tempo ad Arezzo. Ex giocatore di Genoa, Fiorentina, Triestina, Arezzo, poi all Vai su Facebook

Novità nella scuola calcio dei fratelli Guido e Amedeo Carboni a Chiassa Superiore: il nuovo responsabile tecnico è Michele Bacis; Sport; Calcio.

Novità nella scuola calcio dei fratelli Guido e Amedeo Carboni a Chiassa Superiore: il nuovo responsabile tecnico è Michele Bacis - Ex giocatore di Genoa, Fiorentina, Triestina, Arezzo, poi allenatore amaranto in serie D, Bacis coordinerà i tecnici già presenti nella scuola calcio ... Segnala lanazione.it

L'ex amaranto Michele Bacis è il nuovo responsabile tecnico della Chiassa Sporting Club - Il 45enne originario del bergamasco si occuperà di coordinare i tecnici già presenti nella scuola calcio dei fratelli Carboni ... Si legge su arezzonotizie.it