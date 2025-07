Il gas apre in lieve rialzo sul mercato di Amsterdam +0,2%

Il mercato del gas in Europa si muove con cautela all'apertura di oggi ad Amsterdam, dove i future TTF segnano un lieve progresso dello 0,2%, attestandosi a 35,24 euro per megawattora. Questa leggera ripresa riflette le dinamiche di un settore in costante fermento, influenzato da fattori geopolitici e climatici. Resta da capire se questa tendenza continuerà o se assisteremo a nuove oscillazioni nei prossimi giorni.

