Tegola giudiziaria per Trump | la Corte d’Appello conferma la condanna per abuso sessuale e diffamazione nei confronti della scrittrice E Jean Carroll

Una battuta d’arresto legale per Donald Trump scuote ancora una volta la scena politica e giudiziaria americana. La Corte d’Appello del Secondo Circuito ha confermato la condanna dell’ex presidente per abuso sessuale e diffamazione nei confronti della scrittrice E. Jean Carroll, respingendo il ricorso dei suoi avvocati. Questa sentenza rappresenta un importante passo avanti nella difficile battaglia legale di Carroll, sottolineando come le accuse continueranno a pesare sulla figura di Trump. La vicenda...

Brutta tegola giudiziaria per Donald Trump. La Corte d'Appello federale del Secondo Circuito ha confermato il verdetto che riconosce il presidente degli Stati Uniti colpevole di aver abusato sessualmente e diffamato la scrittrice E. Jean Carroll. Con questa decisione, i giudici hanno respinto il ricorso presentato dal team legale di Trump contro la sentenza emessa in primo grado, rafforzando così la posizione della querelante. La vicenda giudiziaria ruota attorno alle accuse della Carroll, nota giornalista e opinionista, che sostiene di essere stata aggredita sessualmente da Trump in un camerino di un grande magazzino di New York, a metà degli anni Novanta.

