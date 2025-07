A processo Medy Cartier per violenza sessuale su una ragazzina e pedopornografia

Il caso che scuote il mondo dello spettacolo e dei social si infittisce: prosegue il procedimento legale contro Medy Cartier, il trapper bolognese noto tra i giovani, accusato di gravissimi reati legati a violenza sessuale e pedopornografia. L’artista, già al centro di attenzione per la sua musica, ora si trova sotto i riflettori per accuse che potrebbero cambiare radicalmente la sua vita e la percezione dei fan. La verità verrà a galla?

Prosegue il processo a carico di Medy Cartier, nome d’arte del trapper bolognese El Marbouh El Mehdi, accusato di violenza sessuale e pedopornografia nei confronti di una ragazza. L’artista, molto noto tra i giovanissimi e residente a Bologna, è finito sotto processo dopo la denuncia della. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

