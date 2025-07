Woldetensae è fatta Una guardia per Priftis

Tomas Woldetensae, talento italiano di 196 cm, approda alla Pallacanestro Reggiana con entusiasmo e determinazione. La sua firma su un contratto biennale segna un importante passo nella carriera del giocatore, che si presenta come una promessa promettente nel panorama cestistico nazionale. Con la sua energia e il suo spirito di squadra, Woldetensae mira a lasciare un'impronta significativa nel nuovo club e a raccogliere successi che confermino il suo valore.

È ufficiale la firma di Tomas Woldetensae. La guardia-ala classe ‘98 (196 cm) nativa di Bologna ha firmato un contratto biennale. "Sono contentissimo della possibilità di giocare in un club organizzato e rispettato come la Pallacanestro Reggiana – queste le sue prime parole dopo l’ingaggio - Credo sia la scelta giusta per me e per la mia carriera. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare e farmi conoscere, in modo che i fatti possano arrivare ancor più a bersaglio delle parole". La mossa arriva dopo il ‘no grazie’ ricevuto da Guglielmo Caruso (diretto a Napoli) che ha scombinato i piani del gm Sambugaro e di coach Priftis, ma tra i giocatori italiani che erano rimasti disponibili Woldetensae è sicuramente un buon compromesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it