Dzeko abbraccia Firenze e Rocco | E non vedo l’ora di cominciare

Dzeko abbraccia Firenze e Rocco, e l’attesa è finalmente terminata. Dopo settimane di anticipazioni e visite mediche, il cigno di Sarajevo è ufficialmente un nuovo volo della Fiorentina. La passione viola si accende di entusiasmo, mentre i tifosi sognano già le sue magie in campo. È il momento di vivere l’emozione: l’arrivo di Dzeko segna un nuovo capitolo ricco di speranze e grandi sfide.

È stato necessario attendere un po’ più del dovuto prima di poter vedere l’annuncio ufficiale di Edin Dzeko in maglia viola ma, alla fine, la tanto attesa nota è arrivata, a distanza di tre settimane esatte dalle visite mediche dell’attaccante a Roma e dal successivo blitz a Bagno a Ripoli. Il cigno di Sarajevo, da ieri, è un nuovo giocatore della Fiorentina: contratto di un anno con opzione per il secondo con ingaggio di 1,8 più bonus, per un totale - se il bosniaco centrerà tutti i target - di circa 2 milioni di euro. Ovvero circa la metà di quanto ha percepito fino a poche settimane fa al Fenerbahce. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Dzeko abbraccia Firenze e Rocco: "E non vedo l’ora di cominciare"

In questa notizia si parla di: dzeko - abbraccia - firenze - rocco

Dzeko abbraccia Firenze e Rocco: E non vedo l’ora di cominciare; Dzeko embraces Florence and Rocco: And I can't wait to get started..

Dzeko abbraccia Firenze e Rocco: "E non vedo l’ora di cominciare" - Ieri la firma del contratto dell’attaccante: un anno con opzione sul secondo. Come scrive msn.com

Dzeko é arrivato a Firenze, "contento di essere tornato" - MSN - Così Edin Dzeko appena arrivato in Italia per sottoporsi, domani mattina a Roma a Villa Stuart, alle visite mediche. msn.com scrive