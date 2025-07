le avversarie girandola di portieri

Nel mercato di Serie B, la girandola di portieri si accende con nuovi arrivi e rinnovi che promettono emozioni. Il Bari ha ufficializzato Cerofolini dal Frosinone, mentre la Juve Stabia si assicura Confente, protagonista in Serie C con il Vicenza, con un contratto biennale. Un mercato ricco di sorprese, dove le scelte delle squadre puntano a rafforzare le proprie sorti. Le ’vespe’ di Castellammare di Stabia...

Girandola di portieri nel mercato di serie B: il Bari ha ufficializzato l’arrivo di Cerofolini dal Frosinone a titolo definitivo, così come la Juve Stabia ha messo nero su bianco l’ingaggio di Alessandro Confente, svincolato, nell’ultimo campionato protagonista di un ottimo campionato in Serie C con il Vicenza. Per lui contratto biennale fino al 30 giugno 2027. Le ’vespe’ di Castellammare di Stabia incassano anche il rinnovo dell’attaccante Leonardo Candellone che ha firmato un nuovo contratto biennale che lo legherà al club fino al 30 giugno 2027. Sempre a proposito di attaccanti, a Venezia Adorante ha effettuato le visite mediche e firmato contratto triennale più 2 di opzione mentre a Bari sbarca il danese Gytkyaer, svincolato dopo l’esperienza a Venezia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net