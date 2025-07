Enpa denuncia continui abbandoni di animali | A Chieti la situazione è drammatica

In un’Italia che dovrebbe essere culla di civiltà e rispetto, ogni anno si registra una drammatica escalation di abbandoni animali, con oltre 6.300 casi solo a Chieti. ENPA lancia nuovamente la campagna estiva “Non buttarlo via. Non è un rifiuto”, per sensibilizzare e fermare questa crudeltà. È ora di agire, perché ogni animale merita amore e una seconda possibilità.

“Non buttarlo via. Non è un rifiuto.” Riparte la campagna estiva di Enpa contro l’abbandono di animali. Cani, gatti, cuccioli lasciati in strada, legati sotto il sole, chiusi in scatoloni, gettati via come oggetti. È questa, purtroppo, la fotografia del Paese che emerge dagli oltre 6.300. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Volpe in cura per un principio di rogna, Enpa: "Basta alimentare gli animali selvatici" - Una volpe maschio subadulto, giunto al Cras di Campomorone per un principio di rogna, rappresenta un altro esempio dell'importanza di lasciare in pace gli animali selvatici.

