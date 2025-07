La Camera approva il dl Infrastrutture cosa cambia per Euro 5 autovelox e pedaggi autostradali

La Camera ha approvato il decreto Infrastrutture, segnando un passo importante nelle politiche di mobilità e trasporti in Italia. Con 141 voti favorevoli, il testo introduce novità significative per le auto diesel Euro 5 e gli autovelox, mentre il capitolo sui pedaggi autostradali è stato eliminato. Ora si attende il passaggio al Senato e la sua definitiva conversione in legge entro il 20 luglio. Scopriamo insieme cosa cambia davvero per automobilisti e cittadini.

La Camera ha dato il via libera al decreto Infrastrutture, con 141 voti a favore e 59 contrari. Il testo passa ora al Senato, e andrà convertito in legge entro il 20 luglio. Ci sono novità per le auto diesel Euro 5 e per gli autovelox in strada, mentre dopo lo scontro interno alla maggioranza è caduta la norma sui pedaggi autostradali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: camera - infrastrutture - euro - autovelox

Dl Infrastrutture, secondo giro di audizioni alla Camera: i rilievi di "Invece del Ponte" - Il secondo giro di audizioni sul dl Infrastrutture alla Camera svela tensioni e criticità che potrebbero influenzare il futuro dei nostri trasporti.

Via libera all'emendamento al dl Infrastrutture che fa slittare di un anno (a ottobre 2026) lo stop alle auto diesel Euro 5 in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, sanzionate dalla Commissione europea per i livelli di inquinamento dell’aria troppo alt Vai su Facebook

Dl infrastrutture, sì della Camera. Spiagge, diesel euro 5, autovelox, Ponte Stretto: tutte le novità; La Camera approva il dl Infrastrutture, cosa cambia per Euro 5, autovelox e pedaggi autostradali; Dl infrastrutture, le novità dagli Autovelox ai diesel Euro 5: ecco che cosa cambia.

La Camera approva il dl Infrastrutture, cosa cambia per Euro 5, autovelox e pedaggi autostradali - La Camera ha dato il via libera al decreto Infrastrutture, con 141 voti a favore e 59 contrari. Si legge su fanpage.it

Dl infrastrutture, sì della Camera. Spiagge, diesel euro 5, autovelox, Ponte Stretto: tutte le novità - Votata la fiducia al provvedimento che ora passa al Senato sotto blindatura. Da ilsole24ore.com