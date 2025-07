Il volto nuovo Mister Savini può contare su Di Francesco

Adesso, con la nuova acquisizione di Davide Di Francesco, il volto nuovo mister Savini può contare su un talento versatile e promettente, pronto a fare la differenza sul campo. Questo giovane esterno d’attacco, già forte di un’esperienza significativa tra Primavera e Serie C, rappresenta un elemento strategico per la Recanatese. La sua energia e determinazione saranno i cardini per affrontare con entusiasmo la nuova stagione.

È Davide Di Francesco il primo colpo messo a segno dalla nuova Recanatese. Si tratta di un esterno d'attacco del 2001, il giocatore abruzzese ha vestito la maglia della Primavera della Juventus e delle giovanili dell'Ascoli. Vanta più di 90 presenze in serie C con le maglie di Fano, Teramo, Campobasso e Monterosi. Nell'ultima stagione è stato impegnato in serie D, prima ha giocato con Ostiamare, poi ha indossato la maglia del San Marino. Adesso sarà a disposizione dell'allenatore Mirko Savini al quale è stata affidata la formazione giallorossa. "Sono molto contento – è stato il primo commento del giocatore – di essere arrivato alla Recanatese, penso di aver trovato finalmente una realtà dove potermi esprimere al massimo".

