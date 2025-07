Milazzo anziano trovato morto in un sacco | si indaga per omicidio

Un episodio inquietante scuote la tranquillità di Milazzo: il ritrovamento di un anziano senza vita in un sacco di plastica nero ha sconvolto la comunità. La polizia indaga ora per omicidio, cercando di fare luce su questa tragica vicenda che ha suscitato sgomento tra cittadini e turisti. Restate aggiornati con DayItalianeWS per scoprire gli sviluppi di questa indagine avvolta nel mistero.

Macabro ritrovamento vicino alla spiaggia. Un inquietante episodio ha scosso Milazzo, in provincia di Messina: nel pomeriggio di giovedì 10 luglio, è stato trovato un cadavere all'interno di un sacco di plastica nero. La scoperta è avvenuta intorno alle 15:30, dopo la segnalazione di alcuni bagnanti che, dirigendosi verso la spiaggia, hanno notato il sacco abbandonato in via Luigi Capuana, dietro un ristorante, nei pressi di un terreno incolto. La vittima è un uomo di 84 anni. Le forze dell'ordine, intervenute sul posto, hanno identificato la vittima: si tratta di Salvatore Italiano, 84 anni, residente nella zona.

